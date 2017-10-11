Хакеры КНДР выкрали секретные данные Южной Кореи

- 11.10.2017 12:59
Хакеры КНДР выкрали секретные данные Южной Кореи

Хакеры из КНДР осуществили кибератаку, результатом которой стала утечка 235 гигабайтов данных. 

В целом, было украдено порядка сотни секретных военных документов Южной Кореи. В числе выкраденных данных - планы касаемо ведения военных действий, в том числе и Операционный план 5015, составленный на случай войны с Пхеньяном. В нем также было указано персональное уничтожение северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Хакерам также удалось украсть данные касаемо ежегодных совместных боевых учений США и Южной Кореи, информацию об объектах электрогенерации и главных военных объектах страны.

Ситуацию в Министерстве обороны Южной Кореи комментировать отказались, объяснив все строгой секретность. О кибератаках со стороны КНДР ведомство сообщало ранее, в мае, но в то же время подробностей не озвучивали.

Отметим, что прошлой ночью японские и южнокорейские военные самолеты совместно с двумя бомбардировщиками В-1 провели учения недалеко от КНДР в условиях напряженной ситуации в связи с ракетными и ядерными испытаниями Пхеньяна.

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Ключові слова: хакерская атака, хакеры КНДР, кража секретных данных Южной Кореи

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