



Выходные в Украине в октябре 2017 - 11.10.2017 12:28

14 октября отмечается День защитника Украины. Это государственный праздник, выходной день, об учреждении которого президентом Украины Петром Порошенко в 2014 году был подписан соответствующий указ. Этим же указом отменялся празднуемый 23 февраля Дегнь защитника Отечества.

Отметим, что 14 октября стал в Украине выходным днем в соответствии с решением Верховной рады от 5 марта 2015 года.

Примечательно, что 14 октября в нынешнем году приходится на субботу, и в соответствии с Кодексом законов о труде, он переносится на следующий за выходными день. Таким образом, 14, 15 октября и понелельник, 16 октября, будут выходными днями.

Ранее считалось, что украинское козацкое войско чествовали именно на Покрову Пресвятой Богородицы - религиозный праздник, который ежегодно празднуется 14 октября. Потому дату для празднования Дня защитника Украины выбрали не случайно.

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