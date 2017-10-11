Начал работу Университет ІІІ возраста в Черновцах- 11.10.2017 11:33
Торжественное открытие нового учебного года в Университете ІІІ возраста состоялось в Черновцах, в Центральном дворце культуры для подопечных КЦ Турбота. Мероприятие состоялось во вторник, 10 октября.
Подопечные выразили пожелания о расширении направлений работы Университета в 2017-2018 учебном году.
Так, наряду с уже имеющимися факультетами английского, болгарского, польского, румынского языков, факультета литературы, психологии и здорового образа жизни появились дополнительные. Так, это "История и искусстов Буковины", а тавже "Украиныкий язык" и "Культурология".
Университет III возраста предоставляет возможности для получения образования в течение всей жизни. С его помощью люди преклонного возраста сохраняют возможности для персонального развития, имеют активную жизненную позицию, а также получают возможности для общения и новых интересных знакомств.
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