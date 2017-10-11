Даты Национального отбора на Евровидение-2018

- 11.10.2017 11:14
Даты Национального отбора на Евровидение-2018

В сообщении телеканала UA: ПЕРВЫЙ были озвучены даты проведения полуфиналов и финальной части национального отбора на Евровидение-2018 в Украине.

Так, полуфиналы намечены на 10 и 17 февраля, финал же состоится 24 февраля.

При этом, в сообщении также сообщается о нововведениях, которыми сопроводится будущий нацотор. Так, состав судейской команды существенно обновится, однако имена в настоящий момент не называются. Между тем, новым музыкальным продюсером стал Руслан Квинта.

Наталья Франчук, которая является руководителем Национального отбора на Евровидение от Украины, сообщила, что Константин Меладзе попросил отыскать ему замену, после чего предложение занять место музыкального продюсера было предложено Квинте. Меладзе отметил, что не может уделять полноценное внимание песенному конкурсу и национальному отбору в целом, поскольку его собственные проекты отбирают много сил и внимания.

Напомним, что Евровидение-2018 состоится в столице Португалии, в городе Лиссабон. 8 и 10 мая состоятся полуфиналы, и финальное шоу пройдет 12 мая.

Платиновая Буковина

Ключові слова: нацотбор на евровидение 2018, евровидение 2018 украина

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Дания хочет заблокировать строительство Северного потока-2 Предложенный правительством Дании закон о блокировании проекта газопровода Северный поток-2 планируют рассмотреть в четверг, 12 октября, в парламенте.
- 11.10.2017 15:46
Центры предоставления админуслуг запускают новые опции Инициатива Минэкономразвития нашла поддержку в Кабинете министров. Речь идет о расширении перечня адмуслуг, предлагаемых Центрами предоставления административных услуг
- 11.10.2017 15:09
В США выросла рекордно большая морковка В штате Миннесота, в городе Отсиго местный фермер Кристофер Каплей хвастается удивительным урожаем - ему удалось вырастить огромный корнеплод
- 11.10.2017 13:22
Хакеры КНДР выкрали секретные данные Южной Кореи Хакеры из КНДР осуществили кибератаку, результатом которой стала утечка 235 гигабайтов данных.
- 11.10.2017 12:59
Выходные в Украине в октябре 2017 14 октября отмечается День защитника Украины. Это государственный праздник, выходной день, об учреждении которого президентом Украины Петром
- 11.10.2017 12:28
Черновицких хакер украл у мобильного оператора 1 млн грн Житель Черновцов осуществил незаконное вмешательство в работу сервера одного из крупнейших мобильных операторов Украины
- 11.10.2017 12:00
Начал работу Университет ІІІ возраста в Черновцах Торжественное открытие нового учебного года в Университете ІІІ возраста состоялось в Черновцах, в Центральном дворце культуры для подопечных КЦ Турбота
- 11.10.2017 11:33
Внесення даних при зміні бухгалтера чи керівника Відповідно до п. 66.1 ст. 66 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) підставами для внесення змін до облікових даних платників податків є, зокрема, інформація органів
- 11.10.2017 11:01
Чехи извиняются за слова Земана об аннексии Крыма Посольство Украины в Чешской республике получило массу писем от чехов с извинениями по поводу заявления президента страны Милоша Земана
- 11.10.2017 10:40
Рядом с Землей пронесется астероид 12 октября 12 октября на довольно близкое расстояние к Земле приблизится астероид 2012 ТС4. Ученые смогли создать модель траектории движения
- 11.10.2017 10:18

Всі новини