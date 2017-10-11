



Даты Национального отбора на Евровидение-2018 - 11.10.2017 11:14

В сообщении телеканала UA: ПЕРВЫЙ были озвучены даты проведения полуфиналов и финальной части национального отбора на Евровидение-2018 в Украине.

Так, полуфиналы намечены на 10 и 17 февраля, финал же состоится 24 февраля.

При этом, в сообщении также сообщается о нововведениях, которыми сопроводится будущий нацотор. Так, состав судейской команды существенно обновится, однако имена в настоящий момент не называются. Между тем, новым музыкальным продюсером стал Руслан Квинта.

Наталья Франчук, которая является руководителем Национального отбора на Евровидение от Украины, сообщила, что Константин Меладзе попросил отыскать ему замену, после чего предложение занять место музыкального продюсера было предложено Квинте. Меладзе отметил, что не может уделять полноценное внимание песенному конкурсу и национальному отбору в целом, поскольку его собственные проекты отбирают много сил и внимания.

Напомним, что Евровидение-2018 состоится в столице Португалии, в городе Лиссабон. 8 и 10 мая состоятся полуфиналы, и финальное шоу пройдет 12 мая.

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