



Рядом с Землей пронесется астероид 12 октября - 11.10.2017 10:18

12 октября на довольно близкое расстояние к Земле приблизится астероид 2012 ТС4. Ученые смогли создать модель траектории движения астероида, и с помощью специальной среды моделирования космических процессов и явлений Astro-Model космический объект удалось визуализировать.

Так, к Земле на довольно малое расстояние приблизится астероид с диаметром порядка 13 метров, не обладающий круглой формой. Из-за того, что объект довольно мал, наблюдения за ним возможны только с использованием мощного телескопа.

Отметим, что астероид пролетит рядом с нашей планетой в четверг, 12 октября, в 6:42, и расстояние между Землей и космическим объектом составит 50 тысяч километров, что весьма и весьма близко. Стоит отметить, что расстояние между Землей и Луной в семь раз больше.

Стоит подчеркнуть, что рядом с Землей на столь близком расстоянии астероиды пролетают не так уж часто, и подобные явления вызывают опасения из-за риска столкновения. В 2013 году на Землю упал Челябинский метеорит, который также пролетал довольно близко. Благодаря современным технологиям, космические объекты можно обнаружить заранее, просчитать риски и предупредить о возможной опасности. Астероид 2012 ТС4 опасности столкновения не представляет, хоть и максимально приблизится к нашей планете.

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