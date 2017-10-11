На Буковине - 32 пациента с корью

- 11.10.2017 09:48
На Буковине - 32 пациента с корью

Случаи заболевания корью в Путильском районе Черновицкой области продолжают фиксироваться среди населения. Как стало известно, в период с 23 сентября по 9 октября зарегистрировано 32 пациента с корью, из которых большинство - 30 человек - это дети до 18 лет.

В медучреждениях на лечении в настоящий момент остается один ребенок со средне-тяжелым течение заболевания, а также двое взрослых - 1982 и 1984 годов рождения с диагнозом "корь средней тяжести, двусторонняя пневмония". Остальные пациенты получают лечение на дому.

В районе осуществляются противоэпидемические мероприятия. С целью обнаружения больных проводятся подворные обходы, контактных лиц экстренно вакцинируют с помощью вакцины "Приорикс". В настоящий момент прививки сделалны 23 контактным лицам.

На контроле ситуацию держит Департамент здравоохранения Черновицкой областной госадминистрации и Государственное учреждение Черновицкий областной лабораторный центра Министарства зравоохранения Украины.

Платиновая Буковина

Ключові слова: эпидемия кори Буковина, корь черновицкая область, заболевамость корью

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