



Власти Испании проводят экстренное заседание по каталонскому кризису - 11.10.2017 09:24

11 октября правительство Испании соберется на экстренном заседании с целью обсудить дальнейшие меры, связанные с объявлением декларации о независимости региона Каталония.

По словам премьер-министра Испании Мариано Рахоя, на экстренном заседании по поводу каталонского кризиса чиновники решат, какие в дальнейшем предпринимать шаги. Отметим, что во вторник вечером, 10 октября, парламент Каталонии утведил символическую декларацию о незавиисмости от Испании. В то же время, введение в силу данной декларации было отложено.

По слова первой заместительницы премьер-министра страны Сораи Саенс де Сантамарии, Карлес Пучдемон, который возглавляет Каталонию, приводит регион своими действиями во все возрастающую нестабильность.

Напомним, что Каталония накануне объявила о независимости - была подписана соответствующая декларация. Тем не мение, было решено перенести вступление документа в силу. ЛИдеры Каталонии призвали Мадрид к переговорам по разрешнию данного вопроса. Пучдемон отметил, что для проведения переговоров процесс будет приостановлен.

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