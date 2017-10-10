



ЕС ужесточил санкции против КНДР - 10.10.2017 16:09

В связи с резолюцией Совета безопасности ООН Евросоюз усилин санкции в отношении КНДР, как сообщают представители пресс-службы Совета Европы.

Было решено расширить секторальные органичения Северной Кореи. Кроме того, запрещается осуществлять импорт в КНДР текстильной продукции, а также продавать Пхеньяну природный газ. Кроме того, в КНДР также ограничивается продажа сырой нефти и нефтепродуктов.

Также гражданам КНДР запрещается работать на территории стран-членов Совбеза ООН, поскольку новых разрешений на работу, а также для въезда на территорию этих стран, выдавать не будут. ЗАпрет будет действовать в отношении тех граждан Северной Кореи, которые подозреваются в получении доходов в поддержке северокорейской ядерной программы, а также программы по запуску баллистических ракет.



Стоит отметить, что ранее в КНДР четыре торговых корабля перевозили в Северную Корею запрещенные товары, невзирая на санкции. В отношении этих судов Совбез ООН применил портовый запрет.

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