



Боевики ведут обстрелы по всем направлениям - 10.10.2017 15:37

На Донбассе боевики незаконно-террористических формирований в течение прошлых суток 12 раз нарушили режим прекращения огня, осуществляя стрельбу по всем направлениям. Силы АТО открывали ответный огонь в 8 случаях.

Как сообщают в штабе АТО, обстрелы были наиболее интенсивными на Мариупольском направлении. Здесь боевики осуществляли вооруженные провокации в течение 18 часов подряд. По населенным пунктам Красногоровка, Широкино, Гнутово, Талаковка обстрелы велись с 2:00 до 20:00 понедельника, 9 октября. НА данном направлении двое военнослужащих получили боевые травмы, еще двое были ранены. По позициям в районе Широкино террористы использовали для обстрела миномет, выпустив две мины. После этого украинские силовики открыли огонь в ответ из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

По Красногоровке и Талакове боевики вели 20-минутный обстрел из ручного гранатомета и стрелкового оружия. В ответ по ним силы АТО открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Пять обстрелов имели место на Луганском направлении. Дважды из стрелкового оружия и гранатометов боевики открывали огонь по Новоалександровке. Каждый обстрел продолжался примерно 20-30 минут. Здесь также был открыт ответный огонь. Террористы вели обстрелы по Валуйскому, Трехизбенке и Станице Луганской из легкого пехотного оружия.

Обстрелов на Донецком направлении было два. Огонь из стрелкового оружия открывался по позициям украинских военнослужащих в районе населенных пунктов Авдеевка, Зайцево и Невельское.

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