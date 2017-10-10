ДТП на Русской 10 10 2017 - маршрутка сбила пешехода- 10.10.2017 15:20
Во вторник, 10 октября, на улице Русской в Черновцах произошла дорожная авария. ДТП случилось примерно в 14:50.
Как сообщают свидетели произошедшего, маршрутный автобус сбил девушку-пешехода. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.
На место аварии прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, которые устанавливают обстоятельства ДТП. Другие подробности на настоящий момент неизвестны.
По информации очевидцев, на улице Русской на отрезке от магазина Злагода до улицы Фастовской движение транспорта затруднено.
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