



ДТП на Русской 10 10 2017 - маршрутка сбила пешехода - 10.10.2017 15:20

Во вторник, 10 октября, на улице Русской в Черновцах произошла дорожная авария. ДТП случилось примерно в 14:50.

Как сообщают свидетели произошедшего, маршрутный автобус сбил девушку-пешехода. Пострадавшую госпитализировали в медучреждение.

На место аварии прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа, которые устанавливают обстоятельства ДТП. Другие подробности на настоящий момент неизвестны.

По информации очевидцев, на улице Русской на отрезке от магазина Злагода до улицы Фастовской движение транспорта затруднено.

Платиновая Буковина, Черновцы

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