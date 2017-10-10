Закон о пенсионной реформе заработает с 11 октября

- 10.10.2017 14:46
Закон о пенсионной реформе заработает с 11 октября

Закон Украины "о внесении изменений в некоторые законодательный акты касаемо повышения пенсий" был опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины". Как сообщается, в силу закон вступит 11 октября, кроме нескольких положений. Тем не менее, положения о повышении пенсий должны заработать с 1 октября 2017 года.

Отметим, что за пенсионную реформу депутаты Верховной Рады проголосовали числом 288 нардепов 3 октября. Задача реформы состоит в сокращении постоянно увеличивающегося дефицита пенсионного фонда, который создает большую нагрузку на государственный бюджет. Разрешение проблемы было одним из требований, которые уже долгое время выдвигает перед Украиной МВФ.

Проблемы с дефицитом пенсионного фонда зачастую решаются через повышение возраста ывхода на пенсию. В Европе на пенсию выходят в 65 лет, в Украине - в 60 лет. Однако, стоит брать во внимание тот факт, что продолительность жизни в Украине гораздо ниже, потому решение о резком повышении пенсионного возраста не является целесообразным. В качестве компромисса было предложено увеличить страховой стаж, то есть, период времени, в течение которого лди могут платить взносы в пенсионный фонд. Для выхода на пенсию по существующим правилам достаточно 15 лет стажа, в то время как с 2018 года потребуется уже 25 лет. Еще через десять лет продолжительность страхового стажа планируют довести до 35 лет.

Кроме того, реформа позволит получать увеличеную пенсию 9-ти миллионам пенсионеров в Украине. Минимальная пенсия возрастет до 1452 гривен, и повышенные выплаты ожидаются уже в октябре.

Платиновая Буковина

Ключові слова: пенсионная реформа 2017, украина пенсионная реформа

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