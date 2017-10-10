



Сбежавшего румына задержали на границе с Буковиной - 10.10.2017 14:11

На украинско-румынской границе вечером понедельника, 9 октября, сотрудники Черновицкого отряда Государственной пограничной службы задержали нарушителя.

О том, что границу пересек сбежавший из Румынии гражданин, украинским пограничникам сообщили их румынские коллеги. Преследование нарушителя осуществлялось с одной стороны границы, и продолжилось уже на украинской территории.

Нарушителя задержали на расстоянии 5 метров от государственной границы. Задержали гражданина Румынии сотрудники группы реагирования отдела "Черепковка".

Преступника задержали и доставили в пункт временного пребывания Черновицкого погранотряда. После того, как будет вынесено решение суда, мужчину, судя по всему, возвратят в Румынию, где определится его дальнейшая судьба.

Платиновая Буковина, Черновцы

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