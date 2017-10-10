



На Буковині правоохоронцям добровільно здали 48 одиниць зброї - 10.10.2017 13:36

У поліції наголошують: якщо громадянин добровільно здав зброю у вказаний термін, то в подальшому після оформлення відповідних документів він має можливість зареєструвати її та використовувати вже на законних підставах.

Станом на 10 жовтня до відділень та відділів поліції Чернівецької області громадяни здали 48 одиниці зброї та 6 одиниць спецзасобів. Серед зданого – 38 одиниці мисливської гладкоствольної і 5 –мисливської нарізної. Крім цього, до поліції здано 5 одиниць холодної та 2 – саморобної зброї. Також громадяни здали 5 газових пістолетів і 1 пристрій травматичної дії.

Від початку місячника добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів до поліції також здано добровільно 523 штуки боєприпасів до зброї різних калібрів, 1 гранату та 1 міну часів Другої світової війни.

Загалом, завдяки добровільній здачі зброї та боєприпасів, 10 буковинців не було притягнуто до кримінальної відповідальності. Громадяни, котрі незаконно володіють зброєю, до 30 жовтня можуть здати її до поліції та уникнути відповідальності.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини