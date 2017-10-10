На Буковині правоохоронцям добровільно здали 48 одиниць зброї

- 10.10.2017 13:36
На Буковині правоохоронцям добровільно здали 48 одиниць зброї

У поліції наголошують: якщо громадянин добровільно здав зброю у вказаний термін, то в подальшому після оформлення відповідних документів він має можливість зареєструвати її та використовувати вже на законних підставах.

Станом на 10 жовтня до відділень та відділів поліції Чернівецької області громадяни здали 48 одиниці зброї та 6 одиниць спецзасобів. Серед зданого – 38 одиниці мисливської гладкоствольної і 5 –мисливської нарізної. Крім цього, до поліції здано 5 одиниць холодної та 2 – саморобної зброї. Також громадяни здали 5 газових пістолетів і 1 пристрій травматичної дії.

Від початку місячника добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів до поліції також здано добровільно 523 штуки боєприпасів до зброї різних калібрів, 1 гранату та 1 міну часів Другої світової війни.

Загалом, завдяки добровільній здачі зброї та боєприпасів, 10 буковинців не було притягнуто до кримінальної відповідальності. Громадяни, котрі незаконно володіють зброєю, до 30 жовтня можуть здати її до поліції та уникнути відповідальності.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: добровільна здача зброї, місячник добровільної здачі зброї чернівці, чернівецька поліція

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Украине создадут сеть учреждений профтехобразования В Кабмин Министерство образования и науки Украины внесло предложение о выделении 100 миллионов гривен из государственного бюджета на 2018 на создание и развитие
- 10.10.2017 17:16
ЕС ужесточил санкции против КНДР В связи с резолюцией Совета безопасности ООН Евросоюз усилин санкции в отношении КНДР, как сообщают представители пресс-службы Совета Европы.
- 10.10.2017 16:09
Боевики ведут обстрелы по всем направлениям На Донбассе боевики незаконно-террористических формирований в течение прошлых суток 12 раз нарушили режим прекращения огня, осуществляя стрельбу по всем направлениям
- 10.10.2017 15:37
ДТП на Русской 10 10 2017 - маршрутка сбила пешехода Во вторник, 10 октября, на улице Русской в Черновцах произошла дорожная авария. ДТП случилось примерно в 14:50.
- 10.10.2017 15:20
Закон о пенсионной реформе заработает с 11 октября Закон Украины "о внесении изменений в некоторые законодательный акты касаемо повышения пенсий" был опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины"
- 10.10.2017 14:46
Сбежавшего румына задержали на границе с Буковиной На украинско-румынской границе вечером понедельника, 9 октября, сотрудники Черновицкого отряда Государственной
- 10.10.2017 14:11
13-14 октября ожидается сильная магнитная буря В ближайшие несколько дней Землю накроет достаточно мощная магнитная буря. Как сообщают специалисты, риск аварий и техногенных катастроф 13-14 октября
- 10.10.2017 13:16
Податкова про підтвердження реальності проведення операції У разі зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, відповідно до
- 10.10.2017 12:24
НБУ обнаружил 101 незаконный обменник В течение 9 месяцев текущего года Национальный банк Украины проводил проверки пунктов обмена валют, которые относятся к небанковским финансовым учреждениям
- 10.10.2017 12:08
На Головной в Черновцах пробки из-за ремонта брусчатки Работники коммунального предприятия "Миськшеп" работают на проезжей части по улице Головной, в районе стадиона Буковина.
- 10.10.2017 11:58

Всі новини