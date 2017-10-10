



13-14 октября ожидается сильная магнитная буря - 10.10.2017 13:16

В ближайшие несколько дней Землю накроет достаточно мощная магнитная буря. Как сообщают специалисты, риск аварий и техногенных катастроф 13-14 октября в связи с магнитной бурей существенно возрастет.

Именно в эти дни Земли достигнет поток солнечного ветра, что скажется на колебаниях геомагнитной оболочки планеты. Возмущения магнитосферы Земли ожидаются в целом 11-12, 15 октября, тогда как на 13-14 октября прогнозируются магнитные бури.

В указанное время возможны проблемы в функционировании электронных устройств, сбои в работе средств связи.

Метеочувствительные люди в дни магнитных бурь и колебаний магнитосферы могут испытывать ухудшение самочувствия. нередки головные боли, скачки кровяного давления, учащение сердцебиения, бессонница и раздражительность.

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