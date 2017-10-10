



Податкова про підтвердження реальності проведення операції - 10.10.2017 12:24

Як підтвердити реальність здійснення операцій

У разі зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, відповідно до п.п. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), платнику податку протягом операційного дня контролюючий орган в автоматичному режимі надсилає (в електронному вигляді у текстовому форматі) квитанцію про зупинення реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування. Така квитанція є підтвердженням зупинення реєстрації ПН/РК.

У разі зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, платник податку має право подати протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в такій податковій накладній/розрахунку коригування, пояснення та/або копії документів, зазначених у п.п. "в" п. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 ПКУ. Пояснення можна подати у вигляді Повідомлення щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по відмовленим ПН/РК за формою J(F)1312601.

Повідомлення за формою J(F)1312601 формується по кожній окремо податковій накладній/розрахунку коригування, реєстрацію якого зупинено в Реєстрі. До нього додаються копії документів, - окремими додатками за формою J(F)1360101 у форматі PDF (розмір кожного додатка не повинен перевищувати 2 Мгб). Повідомлення щодо підтвердження реальності здійснення операцій по зупиненим податковим накладним/розрахункам коригування, які надходять в електронному вигляді, потребують набагато менше часу для підготовки відповідного рішення, тоді як на опрацювання документів, які подаються у паперовому вигляді, потрібно більше часу. Електронні формати Повідомлення щодо підтвердження реальності здійснення операцій та додатка до нього розміщені на офіційному веб-порталі ДФС у розділі «Електронна звітність»/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр електронних форм податкових документів.

Повідомлення з додатками може бути сформоване та надіслане через особистий кабінет електронного сервісу «Електронний кабінет платника» (режим "Ведення звітності), вхід до нього здійснюється за адресою: cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС України. Для формування Повідомлення в електронному вигляді платник самостійно може обрати будь-яке програмне забезпечення, яке формує вихідний файл відповідно до затвердженого формату. Комісія ДФС, яка приймає рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, оперативно, протягом 5-тиробочих днів опрацьовує Повідомлення щодо підтвердження реальності здійснення операцій по зупиненим податковим накладним/розрахункам коригування та надаються відповідні висновки по кожному такому повідомленню. Комісією приймається рішення про:

- реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН;

- відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

Рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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