НБУ обнаружил 101 незаконный обменник- 10.10.2017 12:08
В течение 9 месяцев текущего года Национальный банк Украины проводил проверки пунктов обмена валют, которые относятся к небанковским финансовым учреждениям. В общей сложности было проведено 770 проверок в Киеве и во всех областях по Украине.
Всего за указанный промежуток времени удалось обнаружить 101 работающий нелегально обменник. Они находились в столице, в Киевской, Донецкой, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Закарпатской, Николаевской, Тернопольской, Кировоградской, Чееновицкой и Харьковской областях. Побробнее о размещении незаконных обменников можно узгнать на соответствующем разделе на сайте нацбанка.
Данные о незаконно действующих обменных пунктах были переданы регулятором в правоохранительные органы.
По легальным лицензиям Национального банка Украины по состоянию на 1 октября 2017 года работает Укрпочта и 31 небанковское финансовое учреждение. Всего в Украине зарегистрировно 3537 подразделений подобных учреждений. регулярные проверки обменников НБУ инициировал в сентябре 2016 года.
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