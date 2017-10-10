



В лесных пожарах в Калифорнии погибло 10 человек - 10.10.2017 10:47

9 октября северные районы Калифорнии были охвачены сильными лесными пожарами, которые повлекли за собой человеческие жертвы. Предварительно сообщается о том, что 10 человек в результате лесных пожаров погибли.

Также стало известно о примерно 100 пострадавших. Большинство людей находятся на госпитализации по причине отравления дымом и продуктами горения. Также есть информация о разрушениях - более 1,5 тысячи жилых домов и коммерческих зданий были уничтожены пожаром.

В винодельческом регионе в Калифорнии в понельник возникло сразу несколько лесных пожаров, причем, практически одновременно. Ситуацию с тушением пожара усложняет сильный ветер, благодаря которому огонь распространяется гораздо быстрее. Спасаясь от пламени, люди были вынуждены немежденно покинуть свои жилища. Кроме того, из двух больниц в городе Санта-Роза были эвакуированы пациенты.

Данные пожары в Калифорнии вошли в десятку крупнейших пожаров в штате по количеству жертв. Между тем, итоги пока что подводить рано, поскольку потушить пожары пока что не удалось, потому количество жертв может возрасти.

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