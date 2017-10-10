



Британке вернули потерянный кошелек через 30 лет - 10.10.2017 10:28

В одном из клубов Манчестера, Великобритания, было решено провести ремонт. Во время проведения работ ремонтники отыскали необычную вещь - кошелек, который был потерян 30 лет назад.

Ремонтные работы стартовали по случаю 90-летния развлекательного клуба O2 Ritz в Манчестере. И в это время работники нашли достаточно старый кошелек. Внутри бумажника оказалось удостоверение личности Элизабет Сары Дейл, чековая карточка, 12 пенсов, а также библиотечный пропуск.

Кошелек вместе со всем содержимым вернули хозяйке.

Женщина была весьма удивлена тому, что ее кошелек вернулся к ней спустя три десятка лет. По слова Элизабет, во время своей молодости, когда она была студенткой юридического факультета, она довольно часто ходила в O2 Ritz. Тем не менее, вечера. когда она потеряла кошелек, женщина припомнить не смогла.

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