Британке вернули потерянный кошелек через 30 лет- 10.10.2017 10:28
В одном из клубов Манчестера, Великобритания, было решено провести ремонт. Во время проведения работ ремонтники отыскали необычную вещь - кошелек, который был потерян 30 лет назад.
Ремонтные работы стартовали по случаю 90-летния развлекательного клуба O2 Ritz в Манчестере. И в это время работники нашли достаточно старый кошелек. Внутри бумажника оказалось удостоверение личности Элизабет Сары Дейл, чековая карточка, 12 пенсов, а также библиотечный пропуск.
Кошелек вместе со всем содержимым вернули хозяйке.
Женщина была весьма удивлена тому, что ее кошелек вернулся к ней спустя три десятка лет. По слова Элизабет, во время своей молодости, когда она была студенткой юридического факультета, она довольно часто ходила в O2 Ritz. Тем не менее, вечера. когда она потеряла кошелек, женщина припомнить не смогла.
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