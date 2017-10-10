



Планируется авиарейс Черновцы-Бухарест - 10.10.2017 09:52

Мэр Черновцов Алексей Каспрук провел встречу с мэром Сектора 1 Бухареста Даниэлем Тудораке. Чиновники обсудили направления сотрудничества между городами.

Тудораке отметил, что Бухарест крайне заинтересован в отрытии авиационного сообщения с Черновцами. Как отмечается, по данному вопросу окончательное решение будет принято частрой авиакомпаней, которая также проявляет интерес к реализации данного направления. Так, для поддержки реализации нового направления уже скоре стартует информационная кампания, инициированная муниципалитетами как Бухареста, так и Черновцов.

По словам Даниэля Тудораке, Генеральный мэр Бухареста габриэла Фири намерена провести встречу со своим коллегой из Черновцов, чтобы отыскать конкретные решения поддержки столицы Буковины в ряде проектов, в частности, инфраструктурных, гуманитарных. Также сотрудничество может подразумевать поддержку для обновления черновицкого парка троллейбусов. Кроме того, предусматривается работа в направлении сотрудничества между медицинскими учреждениями обоих городов.

Участники переговоров обсудили перспективы и предварительно договорились о новых встречах и консультациях.

Платиновая Буковина, Черновцы

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