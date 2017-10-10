Особый статус ОРДЛО продлили еще на год- 10.10.2017 09:12
Еще на один год продляется особый статус Донецкой и Луганской областей. Отметим, что соответствующий закон сегодня, 10 октября, вступил в силу.
Закон был опубликован в газете "Голос Украины", и он подразумевает создание условий для мирного урегулирования конфликта в отдельных регионах Донбасса.
Отметим, что законопроект об урегулировании обстановки на Донбассе был одобрен депутатами Верховной Рады 6 октября. 229 нардепов выступили в поддержку продлении закона о продлении на год особого статуса отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.
Стоит подчеркнуть, что только после того, как с оккупированных территорий будет отведена вся военная техника, незаконные военные формирования и наемные боевики, тогда на ОРДЛО будет введен особый порядок местного самоуправления.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 10.10.2017 17:16
- 10.10.2017 16:09
- 10.10.2017 15:37
- 10.10.2017 15:20
- 10.10.2017 14:46
- 10.10.2017 14:11
- 10.10.2017 13:36
- 10.10.2017 13:16
- 10.10.2017 12:24
- 10.10.2017 12:08