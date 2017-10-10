



Особый статус ОРДЛО продлили еще на год - 10.10.2017 09:12

Еще на один год продляется особый статус Донецкой и Луганской областей. Отметим, что соответствующий закон сегодня, 10 октября, вступил в силу.

Закон был опубликован в газете "Голос Украины", и он подразумевает создание условий для мирного урегулирования конфликта в отдельных регионах Донбасса.

Отметим, что законопроект об урегулировании обстановки на Донбассе был одобрен депутатами Верховной Рады 6 октября. 229 нардепов выступили в поддержку продлении закона о продлении на год особого статуса отдельных территорий Донецкой и Луганской областей.

Стоит подчеркнуть, что только после того, как с оккупированных территорий будет отведена вся военная техника, незаконные военные формирования и наемные боевики, тогда на ОРДЛО будет введен особый порядок местного самоуправления.

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