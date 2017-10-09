



На границе с Украиной будут проверять всех иностранцев - 09.10.2017 16:49

Государственная пограничная служба Украины дала пояснения касаемо новых правил пересечения украинской границы для иностранных граждан. Как стало известно, для всех иностранцев без исключения для пересечения границы будет осуществляться фиксация биометрических данных - в соответствии с Планом организации выполнения указа президента Украины.

Биометрические данные должны фиксироваться у иностранных лиц, в том числе и граждан РФ, лиц без гражданства, которые проходят процедуру пограничного контролля в пунктах пропуска через государственую границу, а также в пунктах въезда-выезда. Процедура эта, как отмечается, будет единоразовой, и данные при повторных въездах фиксироваться не будут.

Представители Министерства иностранных дел Украины отметили, что таким образом выполняется решение Совета национальной безопасности и обороны, которое было совместно разработано с МИДом, МВД и СБУ. После вступления в силу решения утратит свою силу приказ Министерства иностранных дел от 26 июля 2011 года №196, согласно которому определяются страны миграционного риска. Таким образом, разрешается проблема с внесением РФ в список "визовых" стран.

Стоит отметить, что указ, предусматривающий усиление контроля за въездом и выездом с территории Украины иностранных граждан и лиц без гражданства, а также за соблюдением указанными категориями лиц правил пребывания на территории Украины, вступил в силу 2 сентября 2017 года.

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