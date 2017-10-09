Могут ли еноты захватить мир- 09.10.2017 15:03
Биолог Имоджин Канцеллар отмечает, что еноты относятся к разумному виду, эти животные способны быстро обучаться, и в этом состоит их опасность. Известны случаи, когда еноты довольно легко открывают канализационные люки, проникают в жилье людей. Это обусловлено их особенностью легко адапритоваться к городской среде.
Биолог отметила, что еноты видят в мегаполисах интерес, поскольку перед ними открываются широкие возможности по добыче пищи. В поисках пропитания полоскуны могут пробираться в квартиры и подвалы, другие помещения.
Канцеллар предположила, что популяция енотов может расти, что в дальнейшем приведет к межвидовому конфликту. Так, по мнению ученой, еноты вполне могут захватить мир, ведь у них, так же, как и у человека, есть пальцы.
В сентябре в городе Колорадо Спрингс произошел инцидент при участии енота. Полицейский отправлялся на срочный вызов, и внезапно на лобовое стекло авто прыгнул енот. Правоохранителю пришлось остановить авто и снять животное, чтобы отправиться по адресу вызова. По словам Канцеллар, данный случай является еще одним подтверждением тому, что еноты разумны и вполне способны в будущем захватить мир.
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