



За ніч буковинець обікрав дві автівки - 09.10.2017 14:32

Вже на наступний день після крадіжки, крадій здав викрадене майно на пункт прийому металобрухту. За скоєне йому загрожує кримінальна відповідальність.



6 жовтня до Сокирянського відділення поліції звернувся 62-річний житель районного центру. Чоловік повідомив, що вночі з його автомобіля викрали акумуляторну батарею вартістю 1000 гривень.

Оперативники відразу розпочали пошуки зловмисника. Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейським вдалося спіймати крадія. Ним виявився 33-річний житель Новодністровська.

Крім цього, тієї ж ночі крадій встиг ще викрасти акумуляторну батарею з іншої автівки, яка була припаркована на одній із вулиць Сокирян. Поліцейські вилучили викрадені акумулятори з пункту прийому металобрухту.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Порушника перевіряють на причетність до вчинення інших крадіжок на території районного центру.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини