90% украинцев могут нуждаться в субсидиях

- 09.10.2017 14:30
90% украинцев могут нуждаться в субсидиях

Количество получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в Украине может возрасти до 90% по причине повышения тарифов на газ. К слову, субсидии на сегодняшний день получают 60% украинцев.

С таким сообщением выступили в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

Согласно подсчетам ведомства, если сейчас например, в Тернопольской области 89% домохозяйств получают субсидии, то после повышения тарифов на природный газ количество субсидиантов может достичь 96%. По этой причине правительство предусмотрело внесение изменений в постановление, согласно которому цены должны остаться на прежнем уровне.

В меморандуме с Международным валютным фондом есть пункт, согласно которому цену на газ нужно максимально приблизить к рыночной. Потому вопрос о повышении тарифов необходимо согласовать с МВФ.

С применением действующей методики и рассчетов, повышение цены на газ должно привести цену к отметке 5815 гривен за 1 тысячу кубометров без учета НДС. И этот тариф больше текущей цены на 17,6%. Так, если на сегодняшний день окончательная цена для населения составляет 6937 гривен за тысячу кубов, то новая цена с учетом всех налогов, наценок и прочих сопутствующих расходов составит 8032 гривны за тысячу кубов природного газа.

Платиновая Буковина

Ключові слова: тарифы на газ, повышение цен на газ, коммуналка 2017, субсидии 2017 украина

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