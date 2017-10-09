



На Хотинщині викрито незаконну мережу аптек - 09.10.2017 13:41

Під час проведення оперативно-профілактичного відпрацювання Хотинського району працівники Управління протидії наркозлочинності разом із співробітниками СБУ виявили факт незаконного відпуску кодеїновмісного лікарського засобу в одній із аптек районного центру.

Поліцейські встановили, що дозвільні документи на діяльність аптеки втратили чинність. Однак, власник закладу не переоформив ліцензію і далі продовжував господарську діяльність.

За даним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 320 (Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Крім цього, під час перевірки було встановлено відокремлений підрозділ даної аптеки, який функціонував без будь-яких дозвільних документів. З аптеки вилучено близько 4 тисяч різних медичних препаратів, у тому числі з малим вмістом наркотичних засобів.

На даний час триває слідство, за результатами якого буде надано остаточну кваліфікацію даному правопорушенню.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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