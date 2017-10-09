Назван обладатель Нобелевской премии 2017 по экономике- 09.10.2017 13:38
Стало известно имя обладателя Нобелевской премии 2017 по экономике. Лауреатом стал ученый из Чикагского университета Ричард Талер.
В Нобелевском комитете отмечают, что Талер получил награду за исследования в психологии покупателей и весомый вклад в иследования экономического поведения.
Нобелевская премия по экономика была создана самим Альфредом Нобелем в 1901 году, и формальным ее основателем является Банк Швеии. Вручают ее, начиная с 1969 года.
Отметим, что на прошлой неделе Нобелевский комитет озвучил лауреатов премии нынешнего года по медицине и физиологии, физике, химии и литературе. Стоит отметить, что назван также обладатель Нобелевской премии мира, которым стало Международное движение по запрету ядерного оружия ICAN.
В 2017 году лауреаты Нобелевской премии получат увеличенные денежные вознаграждения - 9 миллионов шведских крон, или 1,1 миллион долларов.
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