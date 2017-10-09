Боевики нарушили 26 раз режим тишины

- 09.10.2017 12:38
Боевики нарушили 26 раз режим тишины

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе боевики 26 раз нарушили режим прекращения огня. Такую информацию озвучивает штаб АТО за прошедшие сутки 8 октября. Отмечается, что боевики нарастили количество обстрелов украинских позиций. В основном, террористы для обстрелов испольтзовали стрелковое оружие и гранатометы.

Ответный огонь украинские силовики были вынуждены открыть в 19 случаях.

По позициям сил АТО на Донецком направлении террористы прошлым вечером вели обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Под обстрел попали позиции в районе Луганского, Майорска, Песок, Авдеевки, а также шахты Бутовка. Активность боевиков силы АТО подавляли ответным огнем.

Кроме того, четыре раза были обстреляны позиции украинских военнослужащих на Луганском направлении. В течение нескольких часов боевики били из минометов калибра 120 мм и 82 мм, также использовали пулеметы, гранатометы различных калибров, стрелковое оружие. Обстрел велся преимущественно по населенному пункты Крымское.

По позициям в районе Трехизбенки террористы дважды открывали огонь из гранатометов. Также имел место обстрел Попасной и Новоалександровки. Также боевики обстреляли подступы к Марьинке (Приморское направление) из автоматического гранатомета.

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