



Двое буковинцев расстреляли односельчанина - 09.10.2017 11:50

Сотрудники уголовного розыска совместно с группой реагирования патрульной полиции Глыбокского отделения полиции осуществили оперативное задержание двух преступников, которые осуществили смертельную стрельбу на Буковине.

Отметим, что конфликт завязался между двумя жителями села Купка (Глыбокский район) с жителем села Корчевцы. Ссорящиеся не смогли мирным образом разрешить конфликт. Злоумышленники приняли решение обстрелять автомобиль своего оппонента из ружья. Вернувшись домой, преступники также открыли стрельбу по 44-летнему жителю их села. Мужчина умер на месте происшествия в результате полученного огнестрельного ранения в шею. Мотивы данного преступления пока что не установлены.

После совершенного убийства преступники поспешили скрыться, воспользовавшись автомобилем Ford Scorpio на иностранных номерах.

Все наряды групп реагирования патрульной полиции, а также личный состав были направлены на поиски злоумышленников. Убийство произошло недалеко от границы с Румынией, потому правоохранители обратили внимание также на приграничные территории, которыми преступники могли воспользоваться, чтобы скрыться от правосудия.

На окраине села в результате оперативо-розыскных работ был обнаружен 30-летний мужчина, хозяин автомобиля и ружья, из которого стреляли. Преступник пытался спрятать автомобиль. Второго злоумышленника - 18-летнего молодого человека, который совершил убийство, был задержан в лесу недалеко от государственной границы с Румынией. Как отмечают полицейские, оба преступника были в состоянии алкогольного опьянения.

Обоих преступников задержали, и в их отношении было открыто уголовное производство в соответствии с частью 4 статьи 296 и статьи 115 Уголовного кодекса Украины, за хулиганство и умышленное убийство соответственно.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини