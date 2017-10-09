



Теракт в Пакистане - 5 человек погибли - 09.10.2017 11:01

На северо-западе Пакистана - в столице провинции Белуджистан Кветти в понедельник, 9 октября, произошла террористическая атака. На авто, в котором ехали мусульмане-шииты, напали боевики. Как стало известно, в результате происшествия погибло четверо пребывавших в автомобиле людей, а также один прохожий. Также в полиции сообщают еще о двух пострадавших из числа прохожих.

Ответственность за произошедшее на настоящий момент не взяла на себя ни одна группировка. Стоит отметить, что в Белуджистане и других регионах Пакистана атаки на шиитов регулярно осууществляются экстремистами из числа суннитов.

Отметим, на шиитский храм в одном из сел Белуджистана террорист-смертник осуществил атаку в четверг, 5 октября. В результате теракта погибло 24 человека. Тогда пакистанское отделение группировки "Исламское государство" взяло на себя ответственность за случившееся.

Суннитские экстремистские группировки рассматривают шиитов как отступников, по причине чего на них часто осуществляются нападения.

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