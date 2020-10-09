



Лучшие советы для здоровой и долгой жизни - 09.10.2017 10:33

Полезные привычки нужны не просто так, а для того, чтобы приносить пользу. Например, они нужны для того, чтобы улучшить качество жизни и сделать ее дольше.

Как известно, движение - это жизнь. Потому старайтесь двигаться как можно больше и чаще - ходите по лестнице вместо лифтов и эскалаторов, отдавайте предпочтение пешим прогулкам вместо поездки в общественном транспорте, к примеру, по дороге домой с работы. Кроме того, 6-10 минут физических упражнений, выделенных, скажем, на утреннюю зарядку, уже будут вым полезны. Сидячий образ жизни, как известно, ни к чему хорошему не приводит. Так что двигайтесь, побольше гуляйте на свежем воздухе и делайте разминку каждый час, в особенности, если у вас офисная работа.

Питание - это в буквальном смысле основа всего. Правильное питание гарантирует вам насыщение необходимыми для организма веществами, оптимальный набор калорий, который, в зависимости от поставленной задачи, помогает набрать вес либо снизить его. Отдавайте предпочтение здоровой пище, в которой содержится большее количество витаминов и микроэлементов. Так, гораздо полезнеее будут овощи свежие, запеченные, приготовленные на пару, чем жаренные. Так что выбор более чем очевиден. И здоровые блюда, поверьте, могут быть весьма и весьма вкусными.



Чтобы продлить свою жизнь, стоит внимательно следить за своим здоровьем. Есть ряд показателей, которые нельзя оставлять без внимания. Так, не забывайте о кровяном давлении, уровне холестерина и сахара в крови. Эти показатели нужно контролировать вместе с вашим врачом. Чем раньше вы заметите проблему или даже намек на нее, тем быстрее с ней можно разобраться и предотвратить возможное заболевание. Ведь всегда лучше предупредить болезнь, чем разбираться с ней один на один!

Раз уж мы заговорили о здоровом питании, стоит отметить, что еще одним важным моментом является правильный вес. Лишние килограммы не только выглядят неэстетично, не добавляют нам молодости, но и создают увеличенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, слишком худое телосложение, недостаточный вес - это признак истощения, ведь это этого сердце также страдает не в меньшей степени, чем от избыточного веса. Так что стоит рассчитать, какой вес является оптимальным для вашего роста и возраста (индекс массы тела) и стараться придерживаться этих показателей.

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