ДТП на проспекте в Черновцах 9 10 2017- 09.10.2017 09:53
Утром понедеьника, 9 октября, на проспекте Независимости, в районе остановки Микрорайон, произошла дорожная авария.
По предварительным данным сообщается, что автомобиль сбил на пешехоном переходе пожилую женщину-пешехода. Автомобиль двигался в направлении ТЦ Формаркет.
На место прибыли патрульные полицейские для определения причин происшествия. На водителя был составлен протокол.
О состоянии пострадавшей в данный момент ничего не сообщается.
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