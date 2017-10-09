



ДТП на проспекте в Черновцах 9 10 2017 - 09.10.2017 09:53

Утром понедеьника, 9 октября, на проспекте Независимости, в районе остановки Микрорайон, произошла дорожная авария.

По предварительным данным сообщается, что автомобиль сбил на пешехоном переходе пожилую женщину-пешехода. Автомобиль двигался в направлении ТЦ Формаркет.

На место прибыли патрульные полицейские для определения причин происшествия. На водителя был составлен протокол.

О состоянии пострадавшей в данный момент ничего не сообщается.

Платиновая Буковина, Черновцы

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