Где смотреть матч Украина-Хорватия 9 10 2017

- 09.10.2017 09:34
Где смотреть матч Украина-Хорватия 9 10 2017

Сегодня вечером состоится матч в рамках отбора на Чемпионат мира по футболу 2018 между сборными Украины и Хорватии. Матч состоится в Киеве на НСК Олимпийский. Главным арбитром матча назначен немецкий специалист Феликс Брих.

Что касается командр в группе, сборная Исландии может обеспечить себе первое место благодаря победе над сборной Косово. При ничьей на выход из группы с первого места может рассчитывать победитель пары Украина-Хорватия. Однако, для Украины тогда понадобится победа с разницей в два и более мяча. Таким образом, обе сборные сегодня заинтересованы исключительно в победе.  

Представляем ниже ориентировочный состав сборной Украины на матч в рамках отбора на ЧМ-2018: Ярмоленко - Коноплянка, Марлос - Ротань, Матвиенко - Степаненко, Коваленко, Хачериди, Ракицкий, Караваев - Пятов.

Сборная Хорватии может выступить следующим составом: Перишич, Вида, Бадель, Ракитич - Пиварич, Манджукич, Крамарич - Модрич, МитровичЮ, Врсалько - Субашич.

Матч начнется в 21:45 в понедельник, 9 октяюря. В прямом эфире его транслируют телеканалы Украина и Футбол 1.

 

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