США намерены первыми полететь на Марс

- 06.10.2017 16:54
США намерены первыми полететь на Марс

В Национальном совете по вопросам космоса выступил вице-президент США Майк Пенс. В своем заявлении чиновник озвучил планы США восстановить лидерство в космосе в ближайшие годы. Так, именно Штаты, по его словам, создадут на Луне космические станции а также доберутся до Марса первыми. 

Пенс отметил, что возвращение представителей США на Луну станет фундаментом для отправки людей на Марс и еще дальше в космос. 

Вице-президент также отметил, что от практики использования российских ракет для космических полетов стоит отказываться. По его словам, США теряет преимущество в космосе, поскольку все это время Америка буквально дрейфовала в космосе. 

Примечательно, что об отсталости США в космической гонке не заявляла ни одна из крупнейших компаний космической и авиационной сфеы, среди которых - SpaceX, Boeing и Orbital ATK. В частности, по словам Денниса Муйленбурга, который является генеральным директором Boeing, уже несколько лет они активно сотрудничают с NASA, и транспортные средства их производства уже в ближайшие несколько лет будут использоваться для отправки людей на Луну регулярными перевозками.

В течение нескольких двух десятко лет NASA работает над подобными проектами. Предполагалось осуществлять транспортировку астронавтов на Марс и даже дальше с помощью космических аппаратов Space Launch System и Orion . Сейчас же власти США полагают, что эти космические аппараты должны послужить для строительства на Луне космической станции. Там будут проводиться тренировки для астронавтов, на которых они могут отрабатывать выход в глубокий космос. После этого станет уже более реальной новая цель - освоение Марса.

Платиновая Буковина

Ключові слова: освоение космоса, полет на Марс, миссия на Марс США, космическая станция на Луне

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