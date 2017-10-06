



Где смотреть матч Косово-Украина 6 10 2017 - 06.10.2017 15:50

Сегодня состоится один из матчей сборной Украины на пути к выходу на Чемпионат мира-2018. Задача подопечных Андрея Шевченко состоит в том, чтобы в матчах против Косово (сегодняшний поединок) и Хорватии в сумме набрать 6 очков. Однако выйти с первого места с 6-ю очками тоже не удастся.

В Кракове состоялся первый матч против сборной Косово, и сегодняшний пройдет в Албании, в городе Шкодер. Домашняя для косоваров встреча пройдет на нейтральном поле, поскольку в самом Косово стадиона, сертифицированного УЕФА, нет.

В сборной Украины перед сматчем с Косово наметились некоторые проблемы с составом. Так, Зинченко и Коваленко дисквалифицированы, Ярослав Ракицкий, Виктор Цыганков и Богдан Бутко выбыли из строя. Сегодня буквально в последний момент стало известно, что натурализированный бразилец Марлос, ставший официальным игроком сборной, также присоединился к подопечным Шевченко, как и Павел Лукьянчук и Игорь Пердута. Теперь главному тренеру предстоит решить, выйдет ли Марлос на поле в Шкодере. А для молодых украинцев Пердуты и Лукьянчука выступления в сборной будут дебютными. Так или иначе, в заявку попали все трое.

В рамках первого круга матч завершился со счетом 3:0 в пользу украинской сборной, однако желто-синим вряд ли можно расслабляться. Кроме того, свои коррективы может внести и погода - в Шкодере синоптики прогнозируют сильный дождь.

Матч Косово-Украина стартует в 21:45 по киевскому времени, одновременно с двумя другими матчами группы - Хорватия-Финляндия и Турция-Исландия. Матч сборной Украины можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах Украина и Футбол 1.

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