Где смотреть матч Косово-Украина 6 10 2017

- 06.10.2017 15:50
Где смотреть матч Косово-Украина 6 10 2017

Сегодня состоится один из матчей сборной Украины на пути к выходу на Чемпионат мира-2018. Задача подопечных Андрея Шевченко состоит в том, чтобы в матчах против Косово (сегодняшний поединок) и Хорватии в сумме набрать 6 очков. Однако выйти с первого места с 6-ю очками тоже не удастся.

В Кракове состоялся первый матч против сборной Косово, и сегодняшний пройдет в Албании, в городе Шкодер. Домашняя для косоваров встреча пройдет на нейтральном поле, поскольку в самом Косово стадиона, сертифицированного УЕФА, нет.

В сборной Украины перед сматчем с Косово наметились некоторые проблемы с составом. Так, Зинченко и Коваленко дисквалифицированы, Ярослав Ракицкий, Виктор Цыганков и Богдан Бутко выбыли из строя. Сегодня буквально в последний момент стало известно, что натурализированный бразилец Марлос, ставший официальным игроком сборной, также присоединился к подопечным Шевченко, как и Павел Лукьянчук и Игорь Пердута. Теперь главному тренеру предстоит решить, выйдет ли Марлос на поле в Шкодере. А для молодых украинцев Пердуты и Лукьянчука выступления в сборной будут дебютными. Так или иначе, в заявку попали все трое.

В рамках первого круга матч завершился со счетом 3:0 в пользу украинской сборной, однако желто-синим вряд ли можно расслабляться. Кроме того, свои коррективы может внести и погода - в Шкодере синоптики прогнозируют сильный дождь.

Матч Косово-Украина стартует в 21:45 по киевскому времени, одновременно с двумя другими матчами группы - Хорватия-Финляндия и Турция-Исландия. Матч сборной Украины можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах Украина и Футбол 1.

Платиновая Буковина

Ключові слова: косово украина футбол, матч косово украина 6 10 2017

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

США намерены первыми полететь на Марс В Национальном совете по вопросам космоса выступил вице-президент США Майк Пенс. В своем заявлении чиновник озвучил планы США восстановить лидерство
- 06.10.2017 16:54
Когда в Украине переводят часы на зимнее время 2017 Осенью в Украине принято переходить на зимнее сезонное время. Когда в 2017 году Украина переходит на зимнее время?
- 06.10.2017 16:22
В Черновицкой области растет количество больных корью В Черновицкой области количество пациентов, больных корью, продолжает увеличиваться. Как стало известно, по состоянию на 5 октября на Буковине уже зарегистрировано
- 06.10.2017 14:27
Назван лауреат Нобелевской премии мира 2017 Коалиция международный организаций ICAN была удостоена Нобелевской премии мира в нынешнем году. Обладателя награды официально озвучил 6
- 06.10.2017 12:42
В США предлагают купить набор для выживания Специальные наборы для выживания появились в ассортименте сети американских магазинов Costco. Если верить рекламному предложению, то этот набор придется весьма
- 06.10.2017 12:17
К США и Мексике приближается шторм Нейт В Центральной Америке начал свою атаку новый тропический шторм Нейт. Как стало известно, в результате этого шторма уже погибло 22 человека, и тысячи
- 06.10.2017 11:46
За основу принят закон о временно оккупированных территориях За основу был принят законопроект №7163, который предусматривает особенности государственной политики в плане обеспечения государственного суверенитета
- 06.10.2017 10:47
Як звітувати з нульовою ставкою на прибуток З 15.08.2017 набула чинність постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 №592 «Про затвердження Порядку
- 06.10.2017 10:32
ЧНУ отпраздновал 142-летие со дня создания Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича в нынешнем году отмечает 142 года со дня основания. И 5 октября по этому случаю
- 06.10.2017 10:18
Непогода привела к отключению света в 195 населенных пунктах В Украине резко ухудшились погодные условия, в результате чего жители ряда населенных пунктов в семи областях остались без электроснабжения.
- 06.10.2017 09:50

Всі новини