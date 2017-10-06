



В Черновицкой области растет количество больных корью - 06.10.2017 14:27

В Черновицкой области количество пациентов, больных корью, продолжает увеличиваться. Как стало известно, по состоянию на 5 октября на Буковине уже зарегистрировано 34 случая заболевания, из которых только двое - взрослые пациенты.

По одному случаю заболевания корью зафиксировано среди жителей Глыбокского, Сторожинецкого и Вижницкого районов. В Хотинском районе - 2 случая, 21 случай - среди жителей Путильского района, а также 6 случаев заболевания - в Черновцах.

Кроме того, два случая заболевания корью были зафиксированы у воспитанников детского сада в Вижнице, которые являются жителями Ивано-Франковской области.

12 случаев были подтверждены лабораторно, еще четыре - клинически совмещенные, что касается олстальных случаев, то они не были подтверждены лабораторно из-за отказа родителей сдавать на исследование клинический материал. В числе заболевших 18 человек не были привиты от кори.

Платиновая Буковина

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