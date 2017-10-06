



Назван лауреат Нобелевской премии мира 2017 - 06.10.2017 12:42

Коалиция международный организаций ICAN была удостоена Нобелевской премии мира в нынешнем году. Обладателя награды официально озвучил 6 октября Норвежский нобелевский комитет.

Стали известны практически все обладатели Нобелевской премии 2017, за исключением премии по экономике, лауреата которой назовут в субботу, 7 октября.

Что же касается Нобелевской премии мира, то ее присудили Международному движению за отказ от ядерного оружия - коалиции ICAN, коорая включает в себя неправительственные организации из почти 100 стран по всему миру. Организация была награждена за работу по привлечению внимания к катастрофическим последствиям любого использования ядерной оружии. Также организация объединяет новаторские усилия по подготовке договора по запрету ядерного оружия.

Предстевители Нобелевского комитета отмечают, что коалиция может привлечь внимание ядерных стран к началу переговоров об отказе от порядка 15 тысяч ядерных боеголовок.

Из шести наград только Нобелевская премия мира вручается в Норвегии, в соответствии с завещанием основателя премии Альфреда Нобеля.

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