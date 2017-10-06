



В США предлагают купить набор для выживания - 06.10.2017 12:17

Специальные наборы для выживания появились в ассортименте сети американских магазинов Costco. Если верить рекламному предложению, то этот набор придется весьма кстати, если вдруг случится конец света. Так, покупателям предлагают приобрести за тысячу долларов набор из сотни банок с консервированной пищей. Все консервы имеют достаточно долгий срок годности - они могут сохранять свою свежесть до 25 лет.

Так, предстаивтели магазина Costco отмечают, что за такую цену вы покупаете порядка 6200 порций пищи, и всеми этими консервами человек может питаться в течение года. Рацион рассчитан на 1200 килокалорий в сутки.

Сотня банок представляет собой блюда, которые подойдут для завтраков, а также консервированные обеды и ужины. В консервированном виде есть фрукты, овощи, рис, пшеница, другие зерновые культуры, а также молоко и мясо. Кроме того, в пищевом наборе, который поможет выжить во время Апокалипсиса, также имеется сахар и соль.

В Costco отмечают, что в планы компании входило создание набора для питания, который поможет членам семьи выжить в любой непредвиденной ситуации, ведь у них под рукой всегда будет еда, которая хранится при любых условиях и не портится долгое время. Между тем, в сети не торопятся отвечать на вопрос о том, сколько уже было продано наборов для выживания.

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