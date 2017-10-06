



К США и Мексике приближается шторм Нейт - 06.10.2017 11:46

В Центральной Америке начал свою атаку новый тропический шторм Нейт. Как стало известно, в результате этого шторма уже погибло 22 человека, и тысячи людей были вынуждены покинуть свое жилье.

Как сообщается, наиболее серьезный удар шторм Нейт нанес по Никарагуа 5 октября. В результате 11 человек погибло, и еще семеро людей пропали без вести, о чем сообщил вице-президент Никарагуа Розарио Мурилло. Кроме того сообщается еще о трех жертвах стихии в Гондурасе.

Восемь человек, в том числе и трехлетняя девочка, погибли в результате разгула шторма в Коста-Рике. Смерть настигла местных жителей в виде падающих деревьев и схождения селевых потоков. Кроме тгого, еще 17 человек числятся пропавшими без вести. В связи с тропическим штормом в Коста-Рике объявили общенациональное чрезвычайное положение. В стране перестали работать банки, правительственные учреждения, школы и вузы. Более чем пять тысяч человек было необходимо эвакуировать в безопасные укрытия, поскольку над их жилищами нависла угроза разрушения и подтопления в результате шторма.

Шторм Нейт сейчас движется доль побережья Гондураса и направляется к Мексиканскому заливу. К берегам Мексики и США Нейт может достичь уже в виде урагана.

Отметим, что Мексика и Соединенные Штаты получили серьезный урон от нескольких ураганов, которые атаковали побережье этим летом и осенью. США получили больше всего разрушений в результате удара ураганов Ирма и Харви. В результате обрушившегося на остров Доминика урагана Мария была практически уничтожена инфраструктура.

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