К США и Мексике приближается шторм Нейт

- 06.10.2017 11:46
К США и Мексике приближается шторм Нейт

В Центральной Америке начал свою атаку новый тропический шторм Нейт. Как стало известно, в результате этого шторма уже погибло 22 человека, и тысячи людей были вынуждены покинуть свое жилье.

Как сообщается, наиболее серьезный удар шторм Нейт нанес по Никарагуа 5 октября. В результате 11 человек погибло, и еще семеро людей пропали без вести, о чем сообщил вице-президент Никарагуа Розарио Мурилло. Кроме того сообщается еще о трех жертвах стихии в Гондурасе.

Восемь человек, в том числе и трехлетняя девочка, погибли в результате разгула шторма в Коста-Рике. Смерть настигла местных жителей в виде падающих деревьев и схождения селевых потоков. Кроме тгого, еще 17 человек числятся пропавшими без вести. В связи с тропическим штормом в Коста-Рике объявили общенациональное чрезвычайное положение. В стране перестали работать банки, правительственные учреждения, школы и вузы. Более чем пять тысяч человек было необходимо эвакуировать в безопасные укрытия, поскольку над их жилищами нависла угроза разрушения и подтопления в результате шторма.

Шторм Нейт сейчас движется доль побережья Гондураса и направляется к Мексиканскому заливу. К берегам Мексики и США Нейт может достичь уже в виде урагана.

Отметим, что Мексика и Соединенные Штаты получили серьезный урон от нескольких ураганов, которые атаковали побережье этим летом и осенью. США получили больше всего разрушений в результате удара ураганов Ирма и Харви. В результате обрушившегося на остров Доминика урагана Мария была практически уничтожена инфраструктура.

Платиновая Буковина

Ключові слова: шторм нейт, тропические штормы 2017

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

США намерены первыми полететь на Марс В Национальном совете по вопросам космоса выступил вице-президент США Майк Пенс. В своем заявлении чиновник озвучил планы США восстановить лидерство
- 06.10.2017 16:54
Когда в Украине переводят часы на зимнее время 2017 Осенью в Украине принято переходить на зимнее сезонное время. Когда в 2017 году Украина переходит на зимнее время?
- 06.10.2017 16:22
Где смотреть матч Косово-Украина 6 10 2017 Сегодня состоится один из матчей сборной Украины на пути к выходу на Чемпионат мира-2018. Задача подопечных Андрея Шевченко состоит в том
- 06.10.2017 15:50
В Черновицкой области растет количество больных корью В Черновицкой области количество пациентов, больных корью, продолжает увеличиваться. Как стало известно, по состоянию на 5 октября на Буковине уже зарегистрировано
- 06.10.2017 14:27
Назван лауреат Нобелевской премии мира 2017 Коалиция международный организаций ICAN была удостоена Нобелевской премии мира в нынешнем году. Обладателя награды официально озвучил 6
- 06.10.2017 12:42
В США предлагают купить набор для выживания Специальные наборы для выживания появились в ассортименте сети американских магазинов Costco. Если верить рекламному предложению, то этот набор придется весьма
- 06.10.2017 12:17
За основу принят закон о временно оккупированных территориях За основу был принят законопроект №7163, который предусматривает особенности государственной политики в плане обеспечения государственного суверенитета
- 06.10.2017 10:47
Як звітувати з нульовою ставкою на прибуток З 15.08.2017 набула чинність постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 №592 «Про затвердження Порядку
- 06.10.2017 10:32
ЧНУ отпраздновал 142-летие со дня создания Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича в нынешнем году отмечает 142 года со дня основания. И 5 октября по этому случаю
- 06.10.2017 10:18
Непогода привела к отключению света в 195 населенных пунктах В Украине резко ухудшились погодные условия, в результате чего жители ряда населенных пунктов в семи областях остались без электроснабжения.
- 06.10.2017 09:50

Всі новини