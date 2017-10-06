



За основу принят закон о временно оккупированных территориях - 06.10.2017 10:47

За основу был принят законопроект №7163, который предусматривает особенности государственной политики в плане обеспечения государственного суверенитета над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей. Также нардепы исключили из законопроекта часть 1 статьи 7, где указаны минские соглашения.

Именно наличие в документе пункта о минских соглашения вызвало у народных депутатов Украины наибольшие противоречия. Потому его было решено убрать в первосм чтении. Также до сторого чтения предполагается определиться с позицией касаемо Крыма.

В принятом за основу документе отмечается, что Российская Федерация совершает преступление вооруженной агрессии, применяя в отношении Украины вооруженную силу. Сухопутная территория и внутренние воды на территории Донецкой и Луганской областей, где РФ и оккупационная вдаминистрация установили контроль над украинскими территориям, признаются временно оккупированными территориями. Кроме того, также считаются оккупироваными внутренние морские воды, территориальное море Украины, прилегающее к данной территории, и воздушное пространство над ними.

Государственная политика имеет за цель освобождение указанных территорий, восстановление конституционного порядка, а также обепечение защиты прав граждан Украины, которые пострадали от российской агрессии.

Объединенный оперативный штаб Вооруженных сил Украины бует осуществлять непосредственное руководство силамии и средствами ВСУ, МВД, Национальной полиции. В мирное время также могут привлекаться военные части, подразделения, объединения и органы военного управления ВСУ.

Платиновая Буковина

Всі новини