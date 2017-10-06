



ЧНУ отпраздновал 142-летие со дня создания - 06.10.2017 10:18

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича в нынешнем году отмечает 142 года со дня основания. И 5 октября по этому случаю в университете прошел ряд торжественных мероприятий.

Праздничные мероприятия начались с презентации достижений вуза, который вошел в рейтинги лучших вузов Украины по различным параметрам, обеспечил подготовку более чем 15 тысячам студентов различных образовательных уровней, провел массу международных конференций.

Стоит отметить, что среди университетов Украины ЧНУ имени Ю.Федьковича занимает 9-е место. По результатам Консолидированого рейтинга высших учебных заведений Украины 2017 ЧНУ занимает 6-е место среди классических университетов страны.

По случаю празднования 142-летния со дня основания все желающие могли посетить территорию Резиденции митрополитов Буковины и Далмации и поучаствовать в бесплатных экскурсиях.

Платиновая Буковина, Черновцы

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