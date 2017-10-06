Непогода привела к отключению света в 195 населенных пунктах

- 06.10.2017 09:50
Непогода привела к отключению света в 195 населенных пунктах

В Украине резко ухудшились погодные условия, в результате чего жители ряда населенных пунктов в семи областях остались без электроснабжения.

Ухудшения погоды, а именно - дождь и сильные порывы ветра - привели к отключению электричества в 195 населенных пунктах на территории Украины, о чем сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, сильные порывы ветра привели к срабатыванию систем защиты линий электропередач. В результате от электричества оказались отключены 48 населенных пунктов в Ивано-Франковской области, 44 населенных пункта в Львовской, 42 - в Волынской, 23 населенных пункта - в Ровенской области, 18 населенных пунктов - в Закарпатской, а также 17 и 3 населенных пункта соответственно в Тернопольской и Черновицкой области.

Бригады облэнерго сейчас активно работают на местах, чтобы восстановить электроснабжение. Людей призывают в условиях сильного ветра во время пребывания на улице находиться как можно дальше от деревьев, объектов строительства и рекламных конструкций.

Платиновая Буковина

Ключові слова: отключение света украина, ухудшение погоды украина

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