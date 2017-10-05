



Буковинські полісмени змогли затримати крадія - 05.10.2017 16:24

Крадій знав, де знаходиться ключ від будинку і вчинив крадіжку. Викрадене майно останній вже навіть встиг продати.

До Глибоцького відділення поліції звернулася 67-річна жителька районного центру. Жінка повідомила, що з її будинку викрали магнітофон, п’ять золотих каблучок та гроші.

Завдяки професійним діям та злагодженій роботі оперативникам вдалося встановити зловмисника. Ним виявився 36-річний місцевий житель. Крадій вже потрапляв в поле зору правоохоронців.

Відкрито кримінальне провадження, за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення крадію підозри у вчиненні кримінального правопорушення та обрання йому запобіжного заходу.

За скоєне зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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