Буковинські полісмени змогли затримати крадія- 05.10.2017 16:24
Крадій знав, де знаходиться ключ від будинку і вчинив крадіжку. Викрадене майно останній вже навіть встиг продати.
До Глибоцького відділення поліції звернулася 67-річна жителька районного центру. Жінка повідомила, що з її будинку викрали магнітофон, п’ять золотих каблучок та гроші.
Завдяки професійним діям та злагодженій роботі оперативникам вдалося встановити зловмисника. Ним виявився 36-річний місцевий житель. Крадій вже потрапляв в поле зору правоохоронців.
Відкрито кримінальне провадження, за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення крадію підозри у вчиненні кримінального правопорушення та обрання йому запобіжного заходу.
За скоєне зловмиснику загрожує до шести років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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