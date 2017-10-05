ЕС планирует создать международную прокуратуру- 05.10.2017 16:02
Уже несколько лет ведутся разговоры новой структуры в Европейском Союзе - прокуратуры ЕС.
В Европейском парламенте 5 октября состоялось голосование, в ходе которого депутаты поддержали решение о создании прокуратуры. В задачи новой структуры будет входить надзор за трансграничными маханациями с НДС в крупных масштабах и неправомерным использованием средств бюджета ЕС. Стоит отметить, что данные правонарушения на настоящий момент преследуются исключительно на национальном уровне.
Работа Европейской прокуратуры может начаться в 2020 году - именно тогда планируется открыть ее в Люксембурге. Структура будет открываться 20-ю странами ЕС, в число которых войдет Германия. Ведомство получит по одному прокурору от каждый страны, и в дальнейшем к ее работе могут приобщиться и другие страны в составе ЕС.
По словам министра юстиции Германии Хайко Маса, с помощью создания прокуратуре ЕС можно максимально эффективно реализовывать национальные и европейские меры по уголовному преследованию.
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