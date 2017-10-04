



Юные черновчане привезли медали с турнира по вольной борьбе - 05.10.2017 15:40

В Збараже состоялся международный турнир по вольной борьбе, в котором также приняли участие воспитаники Черновицкой детско-юношеской спортшколы.

В весовой категории до 35 килограмм второе место занял Максим Скрипник, который соревновался с другими 17 участнками. Иван Грецкий завоевал третье место в соревнованиях в весовой категории до 32 кг.

Лев Цемко и Иван Даскалюк также взяли две бронзы каждый в своей весовой категории - 38 кг и 50 кг соответственно.

Четвертое место в своих весовых категориях заняли ученики Черновицкой ДЮСШ Тарас Дутчак, Никита Сафроняк и Павел Мага.

Отметим, что международные соревнования по вольной борьбе проходили в нынешнем году в Збараже с 30 сентября по 1 октября. Всего в них принимали участие 28 команд из Германии, Словакии, Беларуси, Польши, Молдовы, а также из разных уголков Украины. Всего за победу в различных весовых категориях боролись 230 спортсменов.

Платиновая Буковина, Черновцы

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