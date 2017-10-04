



Известно имя лауреата Нобелевской премии по литературе 2017 - 05.10.2017 14:49

Британский писатель с японскими корнями Кадзуо Исигуро стал лауреатом Нобелевской премии 2017 по литературе.

Как отмечает Нобелевский комитет при Шведской академии, озвучивший обладатель премии в нынешнем году, Исигуро награждается как писатель, раскрывающий в романах с огромной эмоциональной силой ту пропасть, которая возникает под иллюзорным ощущением связи с миром.

Кадзуо Исигуро появился на свет в Японии 8 ноября 1959 года. Его родители уже в следующем году приняли решение переехать в Великобританию.

В 1981 году Исигуро начал работать в сфере литературы. В 1989 году был опубликован его роман "Остаток дня", который был удостоен Букеровской премией. Эта книга балы экранизирована в 1993 году, причем, весьма успешно. Фильм выдвигался на Оскар в восьми номинациях. В главных ролях - Энтони Хопкинс и Эмма Томпсон.

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