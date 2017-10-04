



Россия перебросила на Донбасс топливо и технику - 05.10.2017 13:10

В течение недели российско-террористические формирования на Донбассе получили из РФ порядка 250 тонн горюче-смазочных материалов. Кроме того, на оккупированные боевиками территории из России были перемещены шесть автомобилей с боеприпасами, семь единиц военной техники, ат акже пять единиц бронетехники.

Такие данные сообщает координатор группы Информационное сопротивление Дмитрий Тымчук.

Топливо и военная техника были доставлены в период с 26 сентбря по 2 октября на железнодорожную станцию Ровеньки. Что касается танковых боеприпасов и бронетехники, то они попали к боевикам через автомобильный пропускной пункт Изварино, который не контролируется украинскими силами.

Отметим, что до этого с территории России на Донбасс 30 сентября направлялся так называемый гуманитарный конвой в составе 15 грузовых автомобилей. Представители РФ заявили, что всего перевозится порядка 400 тонн гуманитурных грузов, представленных медикаментами и детскими продуктовыми наборами.

Платиновая Буковина

Всі новини