В октябре пенсии будут выдавать уже с пересчетом- 05.10.2017 12:33
В соответствии с принятой пенсионной реформой органы Пенсионного фонда Украины планируют в течение суток пересчитать пенсии. С таким заявлением выступил председатель правления Пенсионного фонда Алексей Зарудный.
После того, как закон вступит в силу, Пенсионный фонд подготовит дополнительный документ о пересчете пенсий.
В октябре пенсии, как стало известно, будут выплачиваться в два этапа. То есть, что, кто буджет получать пенсию после того, как закон вступит в силу, получат сразу по двум ведомостям пенсию, которую пересчитают. Если же люди получили до вступления в силу закона свои пенсии, то до 25 октября они получат еще и пересчитанную часть пенсии.
Напомним, за закон, которым принимается пенсионная реформа, во вторник, 3 октября, проголосовали 288 депутатов Верховной Рады.
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