



Более 300 пострадавших в Лас-Вегасе уже выписаны из больниц - 05.10.2017 12:09

В местной полиции Лас-Вегаса сообщают о том, что более 300 человек из числа пострадавших в перестрелке на музыкальном фестивале были выписаны из больниц.

В общей сложности, в медучреждениях находилось 489 человек, из которых выписали 317.

ФБР и специальные службы пока что не имеют реальных доказательство того, что обстрел людей был террористической атакой. Следователи провели допрос 62-летней подруги стрелявшего Мэрил Денли, однако никаких обвинений женщине не предъявли и просто отпустили ее.

Напомним, происшествие имело место в Лас-Вегасе, штат Невада, во время музыкального фестиваля «The Route 91 Harvest Festival» 1 октября. Стрельбу открыл один из местных жителей, 64-летний Стивен Пэддок, который находился в тот момент в номере отеля на 32-м этаже. Позднее выясенилось, что стрелок успел покончить с собой еще до того, как на место прибыла полиция. В результате обстрела погибло 59 челоек, и 527 людей получили различные ранения. Пэддок, как удалось установить спецслужбам, был весьма богатым человеком, и располагал большим количеством оружия.

Платиновая Буковина

Всі новини