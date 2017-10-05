На КПП в Порубном ограничили движение- 05.10.2017 11:42
На украинско-румынской границе в Черновицкой области на территории международного автомобильного пункта пропуска Порубное-Сирет движение транспорта в настоящее время ограничено.
Как сообщают в пресс-службе Черновицкой таможни Государственной фискальной службы, причина ограничений - проведение капитального ремонта асфальтового покрытия в пропускном пункте.
Так, на пассажирском направлении движение ограничено, также речь идет о частичном ограничении движения для грузового транспорта. Что касается таможенного контроля, а также оформления транспортных средств и граждан, то все это будет осуществляться в привычном режиме.
Был определен график проведения работ, и установлено, что ограничения будут действовать в пункте Порубное-Сирет в течение октября-ноября текущего года.
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