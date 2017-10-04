



Ночью в Черновцах горели два грузовика 5 10 2017 - 05.10.2017 11:32

По сообщению управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Черновцах на улице Николаевской ночью 5 октября произошел пожар.

Как выяснилось, возгорание случилось на территории одного из предприятий, - загорелись два грузовых автомобиля.

Специалисты отмечают, что скорее всего возгорание случилось в моторном отсеке автомобиля MAN, после чего пламя сначала перешло на кабину грузовика, а затем перекинулось на стоящий рядом КаМАЗ. О пожаре сообщили охранники предприятия, которые немедленно позвонили в службу спасения.

На место происшествия прибыли 2 отделения Группы пожаротушения Аварийно-спасательного отряда специального назначения. Пожар удалось ликвидировать, однако, огнем все же были уничтожены кабины обоих грузовиков. Сейчас устанавливаются причины возгорания.

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